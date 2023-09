Waarom eicellen invriezen het slachtoffer is van zijn eigen succes

«Het is een soort verzekering, maar het scheelde geen haar of ik had er geen recht meer op», vertelt een Franse psychologe. Ze slaagde erin om haar eicellen te laten weghalen en invriezen op ongeveer vier maanden tijd. Het hele proces had ze pas twee weken voor haar 37ste verjaardag achter de rug, de wettelijke leeftijdsgrens van de ingreep bij onze zuiderburen. In België krijgen vrouwen over het algemeen iets meer tijd, tot de leeftijd van 40 jaar. Maar waarom valt het concept zo in de smaak? Je zwangerschap uitstellen

Vrouwen hoeven vandaag geen medische reden meer aan te brengen om hun eicellen te laten invriezen. Ze kunnen het gewoon doen omdat ze zich zorgen maken dat ze met de jaren minder vruchtbaar worden en hun kansen willen veiligstellen om later zwanger te worden door middel van medisch begeleide voortplanting (MAP). Geweldig succes

Op twee jaar tijd is de procedure uitgegroeid tot een gigantisch succes. In Frankrijk hebben bijvoorbeeld 11.500 vrouwen een aanvraag ingediend voor het «zelfbehoud van eicellen». Slechts 4.800 van hen zijn echter al met de procedure begonnen en in 2022 hebben 1.778 vrouwen er al minstens één keer een eicel laten invriezen. «We hebben te maken met een toevloed van aanvragen die we totaal niet verwacht hadden», geeft dr. Pauline van de afdeling voortplantingsgeneeskunde van het ziekenhuis Femme Mère Enfant in Lyon toe. Het grootste deel van die patiënten zijn «alleenstaande vrouwen die de biologische klok voelen tikken en die de sociale druk willen verlichten» om kinderen te krijgen, legt de specialist nog uit. «Opstoppingen»

Het hoeft niemand te verbazen dat de sterke toename van de vraag al snel tot een opstopping heeft geleid bij de zowat dertig gespecialiseerde openbare centra in Frankrijk die bevoegd zijn om de procedure uit te voeren. In die mate zelfs dat sommige vrouwen die enkele maanden voor hun 37ste verjaardag nog aan de procedure willen beginnen hun kinderwens in rook zien opgaan. De wachttijden lopen intussen al op tot twee jaar. Zij krijgen steeds vaker te horen dat het voor hen te laat is. Een uitweg die dan nog rest is om naar het buitenland te trekken, zoals Mélanie heeft gedaan. Die 38-jarige medewerkster van een humanitaire ngo zocht uiteindelijk haar toevlucht in Spanje en moest er 3.000 euro betalen om haar eicellen te laten invriezen. De reden: ze had de procedure in Frankrijk niet «minstens zes maanden» voor het verstrijken van de deadline ingezet.