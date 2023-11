Wist je dat Sinterklaas uit dit land komt?

Nicolaas van Myra werd na zijn leven heilig verklaard. Heel wat katholieke landen stippen z’n sterfdag, 6 december, als Sinterklaasfeest aan in de agenda. Wie dacht dat de Sint uit Spanje afkomstig is, heeft het dus helemaal mis.

Wie was Nicolaas van Myra?

De heilige Sint Nicolaas werd geboren in Patara, een bruisende stad die tot Lycië behoorde. Dat rijk werd in de Oudheid gesticht en ligt in het huidige Türkiye. Nicolaas van Myra groeide er op in een rijk gezin, zijn vader was tarwehandelaar. Toch zou hij zich zijn hele leven inzetten voor de armen.