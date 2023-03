WEDSTRIJD: Maak kans op een duoticket voor de Fifty Session van Bilou en Sabrina Bellaouel op 28 maart!

De Belgische Bilou is een Belgische artiest die melodieën creëert in het snijvlak van elektronische muziek en beeldende kunst, waardoor die een dieper perspectief wil geven aan hun muziek. Via de beelden die Bilou creëert, gaat die ook op zoek naar hun stem. Bilou schrijft intieme teksten die gezongen worden in een inclusief Frans. Die maakt gedeconstrueerde en non-binaire elektronische muziek, met een hart voor pop, in stand gehouden door harmonizers.