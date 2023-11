Mauvaise nouvelle pour les clients Proximus: les prix vont encore augmenter

Proximus explique que l’inflation continue de faire pression sur ses coûts. Comme l’été dernier, Proximus augmente de 3 euros par mois le prix des packs Flex , qui comprennent internet, la télévision et l’abonnement mobile. Les clients bénéficieront toutefois de données mobiles supplémentaires. Les abonnements internet seront 2 à 3 euros plus chers , selon le produit.

Cette fois, Proximus n’épargne pas non plus l’abonnement le moins cher pour l’internet fixe, Internet Essential. La formule passe de 25 à 28 euros par mois. L’opérateur souligne par ailleurs que la nouvelle législation permettra à un groupe plus large de clients de souscrire à une offre de base au tarif social de 19 euros, à partir du mois de mars.