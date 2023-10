Cinq marchés de Noël européens méconnus qui valent le détour

Vous ne dites jamais non à un marché de Noël? Alors on vous propose d’en découvrir cinq qui changent de ceux de d’habitude. Place à la magie des fêtes.

Tivoli à Copenhague

Vous cherchez un marché de Noël tout simplement magique qui vous donnera l’impression d’avoir été téléporté dans un de ces films hivernaux ultra-romantiques? Ne cherchez plus, Tivoli est fait pour vous. Installé dans le parc d’attractions féerique qui lui a donné son nom, ce marché vous éblouira avec toutes ces splendides illuminations, son lac-patinoire digne d’un conte et ces adorables échoppes.

Zürich en Suisse

Zürich propose non pas un mais bien plusieurs marchés de Noël. Si vous avez envie de vous retrouver dans une chaleureuse ambiance hivernale digne d’un conte de fée merveilleux, c’est l’endroit où il faut vous rendre. N’hésitez pas à aller admirer le sapin de plus de 15 mètres qui orne la ville. Vous allez en prendre plein les yeux.

À lire aussi Qui a inventé Noël?

Zagreb en Croatie

Ce marché de Noël a remporté trois fois le titre du «meilleur marché de Noël» par le site European Best Destination. Il est à rajouter d’urgence à votre to-do list hivernale! Promenez-vous à travers la place européenne et son marché aux dizaines d’étals de décorations de Noël et de souvenirs, laissez-vous tenter par un vin, découvrez le marché à la nuit tombée sous les lumières ou encore offrez-vous une petite séance de patinage sur la patinoire féerique sur la place King Tomislav. Expérience inoubliable garantie.

À lire aussi Le Noël blanc est-il vraiment une tradition belge?

Salzbourg en Autriche

Mettez le cap sur l’un des plus anciens et renommés marchés de Noël au monde. Vous y trouverez de nombreux petits chalets traditionnels, de la délicieuse nourriture et une ambiance festive à souhait. Alors, on part quand?

À lire aussi Ces incroyables traditions de Noël à travers le monde

À lire aussi Ces incroyables traditions de Noël à travers le monde

Prague en République Tchèque

Vous trouverez plusieurs marchés de Noël installés sur différentes places à Prague. Le plus beau et le plus impressionnant se situe sur la Place de la Vieille-Ville. Vous pourrez y admirer un magnifique et gigantesque sapin, accompagné d’une crèche et de petits chalets en bois où découvrir de l’artisanat traditionnel tchèque, des décorations de Noël et bien d’autres choses encore!