Jeu vidéo: Avatar Frontiers of Pandora vient conclure 2023 en beauté

Disponible sur PS5, Xbox Series X|S et sur PC, Avatar Frontiers of Pandora vient conclure en beauté une année vidéoludique 2023 vraiment extraordinaire. L’atterrissage risque de faire mal quand on va se retrouver avec plein de jeux de merde en 2024.

Drôle de destin que celui du jeu Avatar Frontiers of Pandora. Après avoir loupé le coche en ne réussissant pas à le sortir en même temps que le film Avatar: La Voie de l’eau, Ubisoft débarque un an plus tard, avec une sortie le 7 décembre dernier dans l’anonymat le plus total, ou presque. Pas de code test envoyé à l’avance à de nombreux médias, ni de gigantesque campagne publicitaire. Alors qu’il s’agit du dernier blockbuster de cette incroyable année vidéoludique 2023, Avatar Frontiers of Pandora est sorti en catimini. C’est d’autant plus dommage et incompréhensible que le jeu est plutôt bon et qu’il est très bien reçu par beaucoup de joueurs.

Direction Pandora

Avatar: Frontiers of Pandora est un jeu d’action-aventure à la première personne situé dans le monde ouvert de la Frontière occidentale de Pandora, un environnement totalement inédit. Enlevé par l’organisation militaire humaine connue sous le nom de RDA, vous incarnez un Na’vi entraîné et modelé pour servir les objectifs des humains. Quinze ans plus tard, vous êtes libre, mais vous vous retrouvez comme un étranger dans les terres qui vous ont vu naître. Il faudra alors vous réapproprier votre héritage perdu, découvrir ce que cela signifie vraiment d’être un Na’vi, et rejoindre les autres clans pour protéger Pandora de la RDA. Et rassurez-vous, même si vous n’avez jamais vu les films Avatar, vous pouvez sans problème découvrir l’univers pour la première fois à travers le jeu.

Un vrai jeu new-gen

Les premières heures de jeu sont bluffantes. On prend un réel plaisir à se balader et à découvrir la nature luxuriante de Pandora. Les graphismes sont magnifiques. Trois ans après la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X, Avatar Frontiers of Pandora est un vrai jeu new-gen («Enfin!», diront certains) et un plaisir pour les yeux, en tout cas pour la version PS5 que nous avons testée. Les développeurs ont réussi à créer un monde ouvert aussi gigantesque que merveilleux. La sensation de liberté, tout comme l’immersion, sont assez dingues. La bande-son et le sound design y contribuent. Si vous êtes fans des films Avatar, vous allez adorer pouvoir explorer librement cette planète. Et même si vous n’avez vu les films, vous passerez un chouette moment à découvrir cet univers enchanteur. Le mode «Exploration» contribue également à cette immersion. Ici pas de mini map ou d’indications à l’écran, il faut explorer les lieux et vous y retrouver à partir de quelques indices (un arbre un peu spécial, un point d’eau, ou une grotte).

Des combats beaucoup moins convaincants

Mais Avatar: Frontiers of Pandora n’est pas un simulateur de balade féerique dans les bois. Et le plaisir s’estompe peu à peu lorsqu’apparaissent les premiers combats. Si l’exploration est sympa, les affrontements le sont beaucoup moins, que ce soit à l’arc, à la lance ou au fusil. Alors que le jeu semble vous inciter à miser sur l’infiltration, rien n’est fait pour privilégier cette manière de jouer. Les ennemis ont ce don, terriblement agaçant, de vous repérer et ils savent tous où vous vous trouvez. C’est dommage et cela retire une bonne partie du plaisir du jeu. Au final, il faut ainsi se faire une raison: Avatar Frontiers of Pandora peut vite devenir un FPS bourrin où vous tirez sur tout ce qui bouge. Pour l’infiltration, on repassera donc!

Globalement, même si Ubisoft fait tout pour éviter cette comparaison, Avatar Frontiers of Pandora est une sorte de Far Cry Primals new-gen avec un filtre psychédélique et dans l’univers d’Avatar. Concrètement, il est question de libérer des avant-postes, de chasser, de ramasser plein de plantes, de fruits et de ressources pour crafter et améliorer son équipement. Derrière le skin «Avatar», on retrouve donc un open-world avec des éléments de RPG assez classique, voire même un peu répétitif.

Un voyage féerique et dépaysant

Néanmoins, si vous arrivez à faire abstraction ses combats ratés et frustrants, Avatar Frontiers of Pandora vous emmènera dans un voyage féerique et extrêmement dépaysant. La durée de vie est à la hauteur puisqu’il faut compter environ 18 heures pour terminer l’aventure principale. Comptez le double pour terminer le jeu et les nombreuses quêtes annexes (pas toujours très passionnantes). C’est un excellent jeu de fin d’année qui vous fera passer un joli moment de détente à Pandora. Et bonne nouvelle dans le fait de vous proposer cet avis deux semaines après la sortie du jeu, c’est que le prix a déjà fameusement baissé. Le jeu est ainsi déjà disponible à 55 € au lieu de 70 € sur Coolblue et à Mediamarkt. Si vous cherchez un cadeau de dernière minute pour faire plaisir à un gamer, c’est donc un très bon plan!

Avatar Frontiers of Pandora ne sera pas le jeu de cette formidable année 2023. Néanmoins, il s’en sort avec un honorable score moyen de 75% pour la version PS5 sur Metacritic. De plus, c’est assez rare pour le signaler, les joueurs ont généralement encore plus apprécié le jeu que les médias puisqu’il obtient un user score de 7,9/10, toutes plateformes confondues.