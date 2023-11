World of Warcraft bientôt disponible sur console? «C’est quelque chose que nous aimerions explorer», annonce Blizzard

Depuis son lancement il y a près de 20 ans, World of Warcraft (WoW pour les intimes) est exclusivement disponible sur PC. Le rachat de Blizzard par Microsoft pourrait-il changer la donne? WoW pourrait-il bientôt être disponible sur Xbox? Un membre de l’équipe nous a répondu sans langue de bois!

L’an prochain, World of Warcraft fêtera ses 20 ans. Pour l’occasion, Blizzard va mettre les petits plats dans les grands. En effet, l’éditeur américain a annoncé début novembre lors de la BlizzCon l’arrivée de, non pas une, non pas deux, mais bien de trois extensions à venir. De quoi largement occuper les fans de WoW durant les prochaines années.

Pourquoi WoW n’est pas disponible sur console?

Mais depuis son lancement en novembre 2004, World of Wacraft a toujours été disponible uniquement sur PC. Est-ce que, 20 ans après sa création, le jeu pourrait arriver sur les consoles de salon et ainsi potentiellement conquérir des millions de joueurs supplémentaires? Le récent rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft relance plus que jamais cette possibilité.

Lors de la cérémonie d’ouverture de la BlizzCon, Phil Spencer, l’emblématique patron de Xbox, est monté sur scène mais sans faire d’annonce fracassante sur le sujet. Mais sur place, nous avons rencontré Michael Bybee (à gauche sur la photo) qui est Production Director de World of Warcraft. Nous n’y sommes pas y allé par quatre chemins et nous lui avons demandé pourquoi WoW n’était pas disponible sur console. «C’est une excellente question. Il y a beaucoup de bonnes raisons techniques à cela et c’est en partie pour cela que l’équipe a choisi de ne pas le faire. En fait, nous bénéficions d’une grande flexibilité en restant uniquement sur PC. On est notamment capable de résoudre les problèmes très rapidement», explique Michael Bybee à Metro.

Une version console? «C’est quelque chose que nous aimerions explorer à l’avenir»

Mais les joueurs doivent-ils pour autant définitivement faire une croix sur l’idée de voir World of Warcraft un jour disponible sur console? «C’est quelque chose dont nous parlons beaucoup. Je sais qu’essayer de faire un tel portage passionne beaucoup de personnes au sein de l’équipe. Nous n’avons rien à annoncer pour l’instant à propos d’une version console, mais c’est quelque chose que nous aimerions explorer à l’avenir », poursuit le Production Director de WoW.

«Peut-être que dans le futur, il y aura une annonce à ce sujet»

Michael Bybee rappelle qu’il y a vraiment beaucoup d’éléments à prendre un compte pour porter un jeu tel que World of Warcraft sur console mais que « peut-être que dans le futur, il y aura une annonce à ce sujet ». L’idée de voir un jour débarquer WoW sur console semble donc n’avoir jamais été aussi concrète. Avec les 20 ans de World of Warcraft et le lancement de l’extension «The War Within», 2024 sera assurément une année particulière pour Blizzard. L’occasion aussi de lancer WoW sur Xbox? En tout cas, Blizzard ne ferme pas la porte!