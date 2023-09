De la pluie, la fin du Thalys, la couleur changeante du Fanta: voici l’actu de ce 21 septembre

News Belgique: La pluie ne quittera pas la Belgique ce jeudi: des orages sont à craindre!

En ce 21 septembre, nous rentrons bel et bien en automne. La pluie sera présente sur l’intégralité du pays ce jeudi et il faudra s’attendre à des orages localement. Sortez les parapluies, car la Belgique va se faire arroser toute la journée!

On The Move: Gros changement le 1er octobre: le Thalys va disparaître

D’ici au 1er octobre, le Thalys et l’Eurostar ne vont faire plus qu’un. Derrière ce changement, le but est de simplifier les voyages des navetteurs. Qu’est-ce qui va changer pour eux? Metro vous explique tout.