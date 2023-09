Marre du café? Ces boissons vous donneront l’énergie nécessaire pour toute la journée!

Vous avez toujours détesté le café et vous jalousez vos collègues qui parviennent à se donner des coups de boost quand ils sentent qu’ils manquent d’énergie? Rassurez-vous: vous n’avez pas besoin du café pour récupérer un peu d’énergie et ces boissons feront parfaitement l’affaire.

Si vous travaillez en groupe, vous avez assurément certains collègues qui multiplient les pauses-café durant la journée. Oui mais voilà: vous, vous détestez ça. Pire encore, vous essayez de diminuer votre consommation et ceux-ci vous tentent à chaque fois. Vous aimeriez, vous aussi, avoir une petite boisson pour lutter contre les coups de mou? Suivez le guide!

– les tisanes à base de plante : Les tisanes à base de plantes telles que la camomille, la menthe poivrée ou le gingembre peuvent être apaisantes et stimulantes sans contenir de caféine.

– les i nfusions à base de racines : Certaines infusions à base de racines, comme le ginseng ou le maca, sont considérées comme des stimulants naturels.

À lire aussi Boire du café après 16h empêche-t-il réellement de dormir ?

– le maté : c’est peut-être la boisson énergisante naturelle par excellence. Il s’agit d’une plante latino-américaine avec une forte teneur en caféine, et elle ne goûtera pas le café. Si vous avez toujours trouvé le café dégoûtant, vous avez trouvé votre nouveau meilleur allié. Infusez quelques feuilles de yerba maté dans une eau portée à ébullition. Idéalement, vous devez le boire dans une calebasse creuse avec une paille, mais n’importe quel autre contenant fera l’affaire.

Si vous n’êtes pas trop boissons chaudes, il existe aussi une tonne de boissons froides et naturelles qui feront l’affaire.

À lire aussi Le café donne-t-il réellement de l’énergie?

– l’e au citronnée : L’eau avec une tranche de citron frais peut aider à vous hydrater et à vous revigorer grâce à la vitamine C. Et puis qu’on se le dise, une eau fraîche, qu’elle soit pétillante ou plate, vous donnera un petit coup de boost parfois bien nécessaire.

– les jus de fruits : Un verre de jus de fruits naturel, comme le jus d’orange, de pomme ou de grenade, peut vous donner un regain d’énergie grâce aux glucides naturels et aux vitamines. On vous recommande par ailleurs le jus de pamplemousse, qui est bourré de vitamines C. Et la vitamine C = l’énergie, pile poil ce qu’il nous faut, donc!

– les smoothies : Préparez un smoothie avec des fruits, des légumes, du yaourt ou du lait d’amande. Ajoutez du miel ou des graines de chia pour un coup de pouce supplémentaire.

À lire aussi Trois astuces pour siroter son café sans faire l’impasse sur sa conscience écolo

Attention au thé!

La théine, ça ne remplace pas la caféine. Si les deux sont issues de la même molécule, qui est censée lutter contre la fatigue, le mode d’action diffère. La où la caféine aura un effet coup de boost, la théine stimulera de façon plus douce, sur une durée plus longue (six heures).