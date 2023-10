Des messages vocaux, Adele et l’alcool, des sumos trop lourds: voici l’actu de ce 19 octobre

Lifestyle: Pourquoi faut-il arrêter d’envoyer des messages vocaux?

Ah les messages vocaux. On a tous un pote qui adore nous envoyer des audiobooks de sa vie à trois heures du matin ou ce proche qui met dix minutes en vocal pour nous expliquer une info qui tient en trente secondes. Si certains peuvent en rire, d’autres sont clairement agacés par ces vocalisateurs en puissance et voici quatre de leurs récriminations.

Médias: Adele admet qu’elle était limite alcoolique et que l’alcool lui «manque»

WTF: Des vols supplémentaires nécessaires pour transporter des… lutteurs de sumo

Cela n’arrive pas tous les jours… Au Japon, une compagnie aérienne a été confrontée à un problème de surpoids sur ses avions. La cause? Une compétition de sumo. On vous explique!

En vrai: Comment rester informé tout en évitant les infos trop anxiogènes?

On ne va pas se mentir: les temps sont durs. Entre l’attentat bruxellois qui a tué deux supporters suédois, les menaces d’alertes à la bombe qui apparaissent ici et là et la guerre qui a éclaté entre Israël et le Hamas, l’angoisse monte et il y a de quoi. Pour vous aider, on vous partage quelques astuces pour préserver votre santé mentale, tout en vous tenant au courant de l’actualité.