Kim Jong Un en Russie, l’aide au Maroc et une découverte sur Neptune: voici l’actu de ce 12 septembre

L’arrivée du dirigeant nord-coréen en Russie pour un mystérieux sommet, la raison pour laquellele Maroc n’accepte pas l’aide de la Belgique et de nouvelles informations sur les vortex de Neptune. Chaque jour, Metro te propose un condensé de l’actu. En bref, il s’est passé quoi ce mardi matin? On fait le point!

News: Kim Jong Un est en «visite officielle» en Russie

Le train du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est entré en Russie en vue d’un sommet avec Vladimir Poutine dans les jours à venir, a indiqué mardi l’agence de presse de l’État russe, Ria Novosti.

En vrai: Pourquoi le Maroc n’accepte-t-il pas l’aide de la Belgique?

Le bilan provisoire du violent séisme qui a frappé vendredi une région au sud-ouest de la cité touristique de Marrakech au Maroc est monté à 2.862 morts, a annoncé hier le ministère de l’Intérieur. L’aide humanitaire arrive progressivement sur place, mais le Maroc n’a accepté l’aide de quatre pays seulement. Pourquoi la Belgique n’en fait pas partie? Metro vous explique.

On the Move: De plus en plus de films au volant

Vous le savez peut-être, mais il est possible, à l’aide d’un boîtier, de transformer l’écran intégré de votre voiture en smart TV. Et si la pratique est forcément dangereuse, elle se popularise malgré tout. Face à cela, Vias tire la sonnette d’alarme.

WTF: On en sait plus sur les vortexs sombres de Neptune

En 1989, Voyager 2 observait le Grand Dark Spot, une grande tache sombre, sur Neptune. Mais il y a peu, les scientifiques ont fait des découvertes majeures en la matière. En effet, ces taches géantes ont été observées avec des instruments basés sur Terre.

Selfcare: Les effets d’une rupture amoureuse sur notre corps

Un jour ou l’autre, on passe malheureusement tous par la case rupture. Il ne s’agit jamais d’un bon moment, et il a d’ailleurs un impact sur notre corps. Une thérapeute détaille ce que la rupture peut faire à notre corps point par point.