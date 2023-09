Quels sont les effets d’une rupture amoureuse sur notre corps?

Courtney Nesbitt est thérapeute de couple à Healthline. Celle-ci explique que les ruptures amoureuses nous font évidemment vivre de fortes émotions, et que cela se ressent aussi dans notre corps: «Je suis convaincue qu’un cœur brisé et une douleur émotionnelle peuvent avoir un impact négatif sur la santé physique.» Elle détaille tout ce que la rupture peut causer sur notre corps.

1.Des problèmes de sommeil

La rupture cause de l’anxiété et du stress, ainsi que des émotions négatives. De ce fait, le sommeil se dégrade et on ne passe pas de très bonnes nuits.