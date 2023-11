La fin de la bronchiolite, explosion meurtrière au Canada et mouche vivante dans un patient: voici l’actu de ce 23 novembre

WTF – Fait rare: Des médecins repèrent une mouche vivante dans les intestins d’un homme

En pratiquant une coloscopie sur un patient, des médecins américains ont fait une incroyable découverte. Une mouche, bien vivante, volait dans les… intestins de l’homme âgé de 63 ans. On vous raconte!

People – «Nous sommes inquiets»: Un membre de l’équipe de Cauet sort du silence

Cauet a connu des jours meilleurs… Accusé de viols, l’animateur a été écarté de NRJ à titre provisoire, le temps que lumière soit faite sur cette histoire. Mais les membres de sa société craignent, eux, que cette affaire ait des répercussions dramatiques sur leur avenir… On vous explique!

En vrai – Va-t-on bientôt venir à bout de la bronchiolite?

Depuis plusieurs semaines, l’épidémie de bronchiolite fait des dégâts chez nos petits bouts. Le seuil épidémique a été franchi plus tôt que d’habitude et les hôpitaux ont du mal à gérer le flux de patients. Pourtant, on pourrait bientôt voir le bout du tunnel en ce qui concerne cette satanée maladie. Metro vous explique.