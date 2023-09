La fin de l’Homme, des extraterrestres, un petit garçon en larmes: voici l’actu du 17 septembre

En vrai: L’humanité a-t-elle réellement failli disparaître il y a 900.000 ans?

Vidéo: Ce petit garçon fond en larmes face à une surprise de ses camarades

WTF: Une méthode pour savoir si vous avez découvert une preuve de vie extraterrestre

Non ce n’est pas une blague. Une équipe de scientifique vient bel et bien de mettre au point une «méthode» infaillible pour savoir si on a déniché (ou non) une preuve de l’existence d’une trace de vie extraterrestre.