Une bière vaginale, le GSM tueur de couple et l’homme le plus sexy: voici l’actu de ce 8 novembre

Une star d’OnlyFans a décidé de lancer une bière à partir de ses bactéries vaginales. S’il est bien utile, le GSM pourrait aussi s’avérer être un véritable tue-l’amour. Chaque année, le magazine américain «People» récompense l’homme le plus sexy de la planète et il s’est exprimé cette année encore. En bref, il s’est passé quoi ce mercredi? On fait le point!