Adepte de randonnée? Voici un sentier qui traverse la Belgique en diagonale

Saviez-vous qu’il était possible de traverser la Belgique, à pied et en diagonale, à travers des sentiers de randonnées? C’est parti pour un parcours de 573 km!

Lors de promenades dans la nature, vous avez toutes et tous déjà vu ces lignes blanches et rouges tracées à la peinture sur des arbres ou des poteaux. Ce sont en réalité des balises signalant des sentiers de randonnées, les fameux GR. Depuis plus de 60 ans, les 450 bénévoles de l’asbl Les Sentiers de Grande Randonnée balisent et entretiennentdes dizaines de randonnées sur les sentiers GR à travers la Wallonie et Bruxelles. «Notre mission est de créer des itinéraires, d’entretenir le balisage au moins une fois par an, de défendre les sentiers et de publier un magazine trimestriel GR Sentiers», indique Alain Carlier, ancien présentateur de la RTBF qui s’occupebénévolement de la communication de l’asbl. Non subsidiée, l’association est d’ailleurs toujours à la recherche de bénévoles. Avis aux amateurs!

Des oasis de tranquillité

Le GR 129 est le plus long GR de Belgique. Il traverse notre pays en diagonale, de Bruges à Arlon, sur 573 km. «Le GR 129, c’est un chemin proche des zones les plus peuplées d’Europe et pourtant si tranquille avec ses oasis de biodiversité, ses petites rivières et ruisseaux, ses petites villes au riche passé, ses anciens sites industriels reconquis par la nature et, plus loin, l’Ardenne paisible et austère avant la douce Gaume. Au fil de l’itinéraire, c’est toute l’histoire géologique et humaine de nos contrées qui s’écrit. Et donc de la diversité de ses paysages», décrit l’asbl.

Un engouement assez récent

Ce sentier n’est pourtant pas nouveau. Mais il connaît un second souffle depuis quelques années. «C’est un chemin qui a connu un gros succès après une émission télé diffusée en Flandre, au moment du Covid», explique à nos confrères de Notélé Michel Eggermont, responsable Hainaut Ouest des Sentiers de Grande Randonnée. «L’homme est né avec deux jambes, pas avec un vélo, une voiture ou un avion. Depuis que l’homme existe, il marche», déclarait dans cette émission une personnalité flamande. Comme il ne pouvait plus voyager et qu’il aimait bien marcher, il s’est lancé dans le GR 129 et a inspiré par la même occasion beaucoup d’autres personnes.

Le GR 129 est habituellement divisé en trois parties. La première relie Bruges à Ellezelles et au pays des collines. La deuxième va d’Ellezelles à Dinant et la dernière part de la «Fille de Meuse» à Arlon. Le sentier passe notamment par Audenarde, Ath, Mons, Gerpinnes, Maredsous, Dinant, Lavaux-Sainte-Anne, Florenville et Virton.

Des chemins agréables pour les pieds et pour l’esprit

«Ce sont au maximum des chemins de terre, des chemins qui sont agréables aux pieds. Ce n’est pas toujours possible mais c’est ce qui nous guide, quitte à faire un petit détour pour prendre un bon chemin avec des bois, des feuilles et de la terre et pas en béton», poursuit Michel Eggermont.

Pour vous guider le long du GR 129, l’asbl Les Sentiers de Grande Randonnée vient de sortir une nouvelle édition de son topo-guide «La Belgique en diagonale». Le premier tome guidera sur 192 km en Ellezelles et Dinant et le second sur 263 km entre Dinant et Arlon. Ils sont disponibles sur grsentiers.org. Comptez 23 € par guide. À vos sacs à dos et vos chaussures de rando!