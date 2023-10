Chemtrail, condensation, nuage ou pollution : que se cache-t-il derrière les traînées les avions?

Des chemtrails?

Depuis près de 30 ans maintenant, la thèse conspirationniste des chemtrails affirme que ces traînées blanches sont des produits chimiques répandus par les gouvernements pour contrôler les populations, le climat, voire même l’économie. Aujourd’hui, que ce soit aux États-Unis ou en France, près d’une personne sur cinq adhère à cette théorie complotiste. «Il n’y a aucune preuve sérieuse et scientifique que le gouvernement américain mène un tel programme. Et personne n’a jamais vu de réservoirs de produits chimiques nocifs chargés à bord des avions dans les aéroports. Mais je ne sais pas comment prouver qu’il n’y a pas de conspiration secrète si les gens veulent le croire. Il est impossible de prouver que quelque chose n’existe pas», déclarait en 2014 au journal Le Monde Alan Robock, professeur en climatologie à l’université Rutgers du New Jersey.

Que pense Greenpeace des chemtrails ?

De la condensation?

Le terme chemtrail vient de la contraction de «chemical trail» (traînée chimique, en français). Il a été construit en opposition à «contrail» (traînée de condensation, en français), contraction de «condensation trail». Ces traînées de condensation sont étudiées par les scientifiques depuis les années 1940 . Car depuis les débuts de l’aviation, elles intriguent . Et pour cause, elles n’apparaissent que sous certaines conditions. Parfois, elles restent visibles plusieurs heures dans le ciel, parfois pas. «Les conditions d’humidité dans la haute atmosphère sont très variables, c’est pourquoi on peut voir des traînées de condensation qui sont intermittentes. On ne sait pas bien prédire cette humidité si bien qu’il est difficile d’anticiper où les traînées vont se former ou pas», résume dans les colonnes du Monde Olivier Boucher, chercheur (CNRS) au laboratoire de météorologie dynamique.

«Cela participe au réchauffement climatique»

Le problème, c’est que présenté comme ça cette traînée de condensation peut paraître inoffensive, comme de la simple vapeur d’eau. Mais des récentes études montrent que ces traînées blanches contribuaient bien plus au changement climatique qu’on ne le pensait. On savait déjà qu’elles avaient un impact sur le climat, notamment en réfléchissant le rayonnement solaire et en induisant un effet de serre. Pendant longtemps, les scientifiques ont étudié la pollution engendrée par l’aviation à travers les émissions de CO2. Pourtant, «deux tiers du réchauffement climatique lié à l’aviation ont pour sources ces effets non CO2 », a déclaré le mois dernier au Monde Patrick Le Clercq, directeur du département écoulements multiphasiques et carburants alternatifs de l’Institut de technologies de combustion de Stuttgart. On l’a vu, les traînées forment des nuages artificiels. Dans certaines parties du globe, ils sont tellement nombreux qu’ils forment un voile qui empêche la Terre de renvoyer hors de son atmosphère une partie de la chaleur emmagasinée pendant la journée. «Quand on fait un bilan sur plusieurs années de l’action de ces traînées, on constate que cela participe au réchauffement climatique», aestimé le scientifique. Désormais, vous ne regardez sans doute plus ces traînées blanches de la même manière!