Beyoncé aux côtés de ses parents : un moment unique pour cette famille déchirée (photos)

Un mariage «insupportable»

Sur le cliché en noir et blanc on voit Beyoncé rayonnante au milieu de ses parents qui s’approchent d’elle pour l’embrasser sur la joue. Un moment de joie pour une famille qui a eu à traverser une période sombre.

En 2011, Tina et Mattew mettaient fin à leur mariage après 33 ans de vie commune et des mois de bataille judiciaire. Comme le révèlent nos confrères de chez "Public" la maman de Queen B évoquait un mariage «insupportable à cause de désaccords et de conflits liés à la personnalité empêchant toute attente raisonnable de réconciliation».