Décès de Matthew Perry: ce nouvel élément confirme que la mort de l’acteur aurait pu être évitée

Matthew Perry a été retrouvé inconscient par son assistante à son domicile de Los Angeles. Malheureusement, les premiers secours n’ont pas été en mesure de le ranimer et le décès de l’acteur a donc été déclaré. S’il était connu pour ses problèmes de drogues et d’alcool, cette piste a été écartée dans sa mort, de même que l’acte criminel...

Que dit l’autopsie?

D’après le rapport d’autopsie récemment révélé, le comédien aurait été victime d’une crise cardiaque et se serait ensuite noyé. «Toutefois, la cause du décès a été qualifiée de «non concluante» et une enquête plus approfondie doit aider à comprendre la raison exacte de sa mort. Il faudra attendre plusieurs semaines, si pas plusieurs mois, pour apprendre la vérité.», a expliqué l’un de nos collègues de Metro.