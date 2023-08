Madonna de retour sur scène? «Bientôt, je voyagerai jusqu’à vous» (photos)

Alors qu’elle allait entamer sa tournée en Amérique du Nord et en Europe, la star de 64 ans avait dû être hospitalisée en soins intensifs , le 24 juin dernier. Depuis lors, Madonna a donné des nouvelles rassurantes à ses fans en postant plusieurs clichés sur ses réseaux sociaux.

Une tournée reprogrammée?

C’est à nouveau sur son Instagram que la chanteuse a décidé de s’exprimer. Ce 9 août elle a partagé plusieurs photos. On la voit vêtue d’un corset noir, sous un voile noir, ou encore avec ses lunettes de soleil. «Toute habillée et nulle part où aller… Mais bientôt, je voyagerai jusqu’à vous. #celebrationtour», a-t-elle écrit sous son post pour le plus grand bonheur de ses fans.