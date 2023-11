Ces villages sont des destinations idéales pour découvrir les coutumes locales

Connaissez-vous le Tokaj, non pas ce sublime vin hongrois aux reflets dorés, mais le village qui a gardé son authenticité après avoir donné son nom au célèbre nectar tout comme à cette région viticole dont les paysages ont été inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco? Au Japon, savez-vous que dans la préfecture de Nagano, du côté de ce que l’on appelle les Alpes japonaises, le village de Hakuba s’est donné pour objectif de devenir autosuffisant énergétiquement, notamment en ayant recours aux systèmes hydroélectriques?

Maintenir les traditions

Voilà quelques exemples de ces villages dans le monde qui œuvrent pour la préservation de leurs paysages et mettent en place des stratégies dans le but de maintenir leurs traditions culturelles et culinaires. Depuis 2021, l’Organisation Mondiale du Tourisme obtient des informations bien précises à propos de leur implication dans cette ambition de développer des zones rurales sans pour autant égratigner leurs coutumes ou leur authenticité. Ce sont les offices de tourisme eux-mêmes qui préviennent l’instance internationale, à l’occasion d’un concours dédié à désigner les «meilleurs villages du monde». L’OMT décide de n’en retenir que quelques-uns (parmi les 260 candidatures reçues en 2023) sur la base de différents critères, notamment la conservation de leurs ressources culturelles mais aussi la mise en oeuvre de programmes pour une durabilité économique et sociale.

«Le tourisme, une force puissante»

Si cette distinction est un formidable outil de communication pour ces destinations, au nombre de 54 cette année, la désignation permet aussi de donner des directions aux baroudeurs en pleine recherche de nouveaux projets de voyage en phase avec leurs aspirations respectueuses des populations et de la nature. A l’heure où de plus en plus de villes et de régions adoptent des mesures de restriction pour réguler le nombre de touristes afin de permettre à l’environnement d’avoir le temps de se régénérer, ces nominations réaffirment aussi l’importance que représente le tourisme aussi bien pour une économie locale que pour la subsistance des populations.» Le tourisme peut être une force puissante en faveur de l’inclusion, en responsabilisant les communautés locales et en répartissant les bénéfices entre les régions», explique le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili.Et d’ajouter: «cette initiative reconnaît les villages qui ont exploité le tourisme comme catalyseur de leur développement et de leur bien-être.»

Des idées d’escapades

Dans cette liste, on peut relever différentes bonnes idées de futures escapades, comme celle d’une visite du village vietnamien de Tân Hoá, situé dans le nord entre Hanoï et Hué. Tristement célèbre pour des inondations à répétition, la destination fait office d’exemple avec son projet de maisons flottantes pour adapter la population locale aux conditions climatiques, imposées par les montagnes et la forêt vierge environnantes. Concrètement, les bâtisses en bois reposent sur un système de flotteurs en plastique pour que les habitants vivent au rythme des crues sans craindre pour leur vie. Si l’agriculture a longtemps constitué leur principale source de revenus, l’intégration de Tân Hoá dans les circuits touristiques à partir de 2011 a permis à la population d’augmenter ses revenus, en proposant aux voyageurs par exemple une visite de la grotte Tu Làn et de la forêt de Lim.

Voici la liste des 54 meilleurs villages de l’année désignés par l’OMT (sans distinction par ordre):

Al Sela, Jordanie

Barrancas, Chili

Biei, Japon

Caleta Tortel, Chili

Cantavieja, Espagne

Chacas, Pérou

Chavín de Huántar, Pérou

Dahshour, Égypte

Dhordo, Inde

Dongbaek, République de Corée

Douma, Liban

Ericeira, Portugal

Filandia, Colombie

Hakuba, Japon

Higueras, Mexique

Huangling, Chine

Jalpa de Canovas, Mexique

Kandovan, Iran

La Carolina, Argentine

Village de Lephis, Ethiopie

Lerici, Italie

Manteigas, Portugal

Morcote, Suisse

Mosan, République de Corée

Oku-Matsushima, Japon

Omitlán de Juárez, Mexique

Oñati, Espagne

Ordino, Andorre

Oyacachi, Équateur

Paucartambo, Pérou

Penglipuran, Indonésie

Pisco Elqui, Chili

Pozuzo, Pérou

Saint-Ursanne, Suisse

Saty, Kazakhstan

Schladming, Autriche

Sehwa, République de Corée

Sentob, Ouzbékistan

Shirakawa, Japon

Sigüenza, Espagne

Şirince, Turquie

Siwa, Égypte

Slunj, Croatie

Sortelha, Portugal

St.Anton am Arlberg, Autriche

Tân Hoá, Viet Nam

Taquile, Pérou

Tokaj, Hongrie

Văleni, Moldavie

Vila da Madalena, Portugal

Xiajiang, Chine

Zapatoca, Colombie

Jagana, Chine

Zhujiawan, Chine

