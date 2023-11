Cette carte vous permet de savoir si un trajet vaut plus la peine d’être réalisé en voiture ou en transports en commun

Pour filer un petit coup de pouce aux automobilistes et aux navetteurs, l’Écho a décidé de mettre au point une carte de la Belgique intelligente , capable de vous aider à déterminer si un trajet vaut la peine d’être effectué en voiture ou à l’aide des transports en commun . «Introduisez votre destination et passez votre curseur sur votre point de départ pour voir si vous irez plus ou moins vite en transports en commun qu’en voiture aux heures de pointe.», explique le journal au-dessus de sa carte interactive.

Vous n’avez plus qu’à promener votre curseur sur la destination de votre choix pour découvrir si le pourcentage tend à être plus ou moins élevé (et donc intéressant ou non de passer par les transports en commun). Et pour vous donner une idée globale et instantanée n’hésitez pas à prêter attention aux couleurs des lieux affichés sur la carte : s’ils sont présentés dans une teinte bleue, c’est que la voiture est plus rapide. Tout ce qui est orangé en revanche, ne l’est pas (à des degrés différents). Vous pouvez découvrir la carte ici.