Cette compagnie interdit les trottinettes électriques dans les trains: bientôt la même chose en Belgique?

Les trottinettes électriques n’en finissent plus de faire parler d’elles. Moyen de transport pratique et rapide pour certains, elles sont un enfer pour d’autres. Elles se multiplient notamment dans les trains, et durant les heures de pointe, même pliées, elles prennent parfois beaucoup de place.

Une compagnie interdit l’accès aux trottinettes électriques dans tous ses trains

Qu’en est-il en Belgique?

Chez nous, que ce soit du côté de la Stib ou de la SNCB, une interdiction des trottinettes électriques n’est pas encore au programme. Sur son site Internet, la SNCB indique que les trottinettes, à l’instar des monocylces et des vélos pliants (à plier avant l’embarquement), peuvent être transportées gratuitement dans les trains. Le service de médiation pour les voyageurs ferroviaires (Ombudsrail) a publié un article en avril 2022 dans lequel le médiateur prend l’exemple d’un voyageur qui ne pouvait plus replier sa trottinette électrique suite à un accident en cours de route et qui avait dû payer un supplément pour vélo. Finalement, en raison du défaut soudain et suite à l’intervention du médiateur, la SNCB a accepté de rembourser ce supplément. «Pour rappel, vous pouvez emmener gratuitement votre trottinette à bord du train, à condition que celle-ci soit repliée: dans ce cas, l’engin est considéré comme un bagage. Dans le cas contraire, vous devez payer un supplément vélo pour votre trajet», rappelle Ombudsrail.