Israël, Jordanie, Egypte : est-il sûr de voyager dans ces pays ?

En Israël

Le ministère des Affaires étrangères est clair à propos d'un projet de voyage en Israël : tous les voyages non essentiels dans la région (Israël, Jérusalem, Territoire palestinien) sont vivement déconseillés. Tous les voyages à Gaza restent formellement déconseillés De leurs côtés, diverses compagnies aériennes ont décidé de poursuivre la suspension des vols vers Tel Aviv. C'est le cas par exemple de Cathay Pacific qui ne relie plus son hub de Hong Kong tout comme Air France et Brussels Airlines. Si vous aviez prévu de voyager à bord de ces compagnies et que celles-ci décident d'annuler la desserte, vous pouvez prétendre à un remboursement, mais pas à une indemnisation complémentaire, prévient le Centre européen des Consommateurs.

Enfin, dans le cas d'un voyage à forfait, c'est-à-dire d'un pack comprenant le vol et l'hôtel vendu par une agence de voyage, les vacanciers doivent se voir proposer une autre destination (ou d'autres dates de départ), sinon obtenir un remboursement des sommes versées, dans le cas où l'émetteur du séjour décide de l'annuler. Par contre, si le voyageur fait la demande pour ne pas partir, il faudra là aussi faire preuve de négociation. Et si c'est positif, un remboursement est envisageable.

Rappelons que le Seto, le syndicat des entreprises de tour-operating, a recommandé aux agents de voyage d'annuler les départs vers Israël et qu'ils peuvent proposer des avoirs. Sachez qu'en tant que voyageurs, on a le droit de les refuser.

En Jordanie

Il y a quelques jours, l'office de tourisme du royaume du Temps (Jordan Tourisme Board) a partagé les témoignages de voyageurs actuellement sur place, soulignant que "le Royaume Hachémite est calme et accueillant. Dans la capitale Amman, où plusieurs manifestations ont eu lieu, ces visiteurs étrangers assurent en effet ne pas se sentir en danger. Une situation que nous pouvons confirmer concernant la situation à Amman ou Madaba autant qu'aux abords de la Mer Morte où des contrôles policiers sont très réguliers. D'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères ne déconseille pas la destination et appelle seulement à se tenir à l'écart des manifestations. Les voyageurs qui ont ainsi prévu d'atterrir au pays de Petra peuvent ainsi difficilement prétendre à un remboursement en cas d'annulation, sauf cas particulier. Depuis le début de l'année, les touristes sont bel et bien revenus à Petra, ancienne capitale de la civilisation nabatéenne qui a accueilli le tournage du film "Indiana Jones et la dernière croisade", puisque plus de 1,4 million de visiteurs ont d'ores et déjà été comptabilisés.