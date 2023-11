Soyez très vigilant si vous croisez ce mystérieux panneau routier en Espagne

On ne retrouve (pour l’instant) ce mystérieux panneau jaune qu’en Espagne. On y aperçoit un hélicoptère ainsi qu’un drone sur la gauche, un symbole qui fait penser au symbole wifi au centre et moto, une voiture ou un camion (il existe trois variantes) sur la droite. Mais que signifie ce panneau routier? À quoi faut-il faire attention lorsqu’on le croise? On vous explique.

Attention radar

Ce panneau jaune indique en fait que votre vitesse est surveillée via un radar. Mais attention, on ne parle pas ici d’un radar fixe traditionnel mais bien d’un radar mouvant.La police espagnole utilise en effet des drones et des hélicoptères pour infliger des amendes en cas d’excès de vitesse. Et non, nous ne sommes pas dans un film de science-fiction!

Drones policiers

Au total, 39 drones sont actifs en Espagne depuis deux ans.Volant à une altitude de 120 mètres, ils peuvent atteindre une vitesse maximale de 80 km/h et sont capables de détecter les excès de vitesse à une distance allant jusqu’à deux kilomètres. Selon la Direction générale espagnole des transports (DGT), les drones sont également destinés à détecter les comportements imprudents sur la route et ils surveillent aussi la circulation sur les routes à haut risque d’accident, notamment en régions montagneuses.

Surveillance efficace

Les drones ont une durée de vol d’environ 40 minutes, sont équipés de caméras à haute résolution et sont actifs dans tout le pays. Selon la DGT, un policier contrôle le drone, tandis qu’un autre analyse les images d’excès de vitesse, de manœuvres de dépassement dangereuses, d’utilisation d’un smartphone au volant ou de non-port de ceinture de sécurité. Les violations peuvent être soit signalées immédiatement par un officier de la Guardia Civil, soit envoyées ultérieurement par courrier. En plus de ces drones, le gouvernement espagnol dispose de douze hélicoptères pour détecter des violations similaires. Ils sont d’ailleurs eux aussi équipés de radars pour détecter les excès de vitesse. Un dispositif impressionnant!

Jusqu’à 200€ d’amende

L’infraction la plus courante constatée par les objets volants est l’utilisation du GSM volant, passible d’une amende de 200€ et d’une perte de six points sur son permis de conduire. Le non-port de la ceinture de sécurité peut aussi être sanctionné d’une amende allant jusqu’à 200€ et d’une perte de trois points sur le permis de conduire. De quoi refroidir les conducteurs peu respectueux du code de la route.

À lire aussi Ce panneau de signalisation permet de rouler à 50km/h lors des travaux… dans une zone limitée à 30