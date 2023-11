Trois destinations où les transports en commun ne vous coûteront rien

Il y a quelques jours, Le Figaro a repéré une bonne astuce pour payer moins cher un week-end en Suisse. Il "suffit" de réserver une nuit à l'hôtel pour accéder gratuitement aux transports en commun par le biais d'une carte d'hôte. Un dispositif qui n'est pas négligeable quand on prévoit une escapade à Genève où rien qu'un trajet en tramway ou en trolleybus coûte trois francs suisses (soit environ 3,12 euros) pour un déplacement de 60 min maximum. Et si l'on se limite à trois arrêts, on peut obtenir un tarif accessible mais toujours onéreux, à deux francs suisses... Dans la ville du plus célèbre des jets d'eau, cette carte d'hôte est utilisable dans le tout Genève, c'est-à-dire en zone 10 unireso. Cette astuce est d'autant plus économique que l'on peut réunir plusieurs voyageurs sur la même carte et qu'elle fonctionne aussi pour emprunter les mouettes genevoises et traverser le lac Léman. A noter que cette formule ne fonctionne pas si on séjourne dans une location Airbnb, à moins d'en faire la demande auprès de l'office de tourisme de la Suisse et de consacrer quelques euros. Genève est loin d'être l'unique destination helvétique à se prêter au jeu des transports en commun gratuits. On peut autant en profiter à Zurich qu'à Berne, voire dans le canton des Grisons ou la station de ski de Gstaad.