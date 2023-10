Voici comment éviter d’avoir de la buée sur ses vitres de voiture

Vous n’êtes pas sans avoir remarqué que les températures se rafraîchissent depuis quelques jours. Et avec elles, le retour du fléau, ose-t-on le dire, numéro 1 des automobilistes: la buée sur le pare-brise. Voici comment l’éviter et avoir enfin une visibilité optimale lorsqu’on roule.

Cauchemar des automobilistes en retard, elle vient de faire son grand retour et les accompagnera jusqu’au retour des beaux jours: la buée sur les vitres de voiture. Pour éviter que vous ne perdiez un temps précieux le matin, voici 5 astuces pour éviter la buée sur les vitres de votre voiture.

1.Nettoyer les conduits d’évacuation

Premièrement, pour éviter la buée, il est important de veiller à la propreté des conduits d’évacuation. Si ces derniers ne sont pas propres ou obstrués, l’eau ne pourra pas être évacuée correctement. Elle risque alors de s’infiltrer dans l’habitacle au fil du temps. Il est donc primordial de vérifier qu’ils sont propres régulièrement. Vous trouverez ces conduits entre le pare-brise et le capot, dans le toit ouvrant et parfois à l’arrière de la voiture.

2.Remplacer un filtre encrassé

Pour éviter d’avoir de la buée sur son pare-brise, il est aussi fondamental d’avoir un œil sur le filtre. Si le filtre est encrassé, l’air circulera moins bien dans l’habitacle. Résultat: l’humidité s’installera plus facilement et à vous la buée et le manque de visibilité lorsque vous roulez!

3.Allumer le chauffage ou la climatisation

Si, malgré que vous ayez suivi les deux premiers conseils, de l’humidité s’est engouffrée dans votre voiture et il y a de la buée sur les vitres, essayez de l’évacuer. Pour se faire, plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez allumer la ventilation et le chauffage. La chaleur permet en effet d’absorber l’humidité. Autre option: ouvrir les fenêtres pendant quelques minutes, la buée se forme dans les endroits confinés. Mais la solutionla plus efficace reste d’allumer la climatisation. L’air froid de la clim permet en fait d’assécher l’air et réduit donc l’humidité à l’intérieur de l’habitacle. Fini la buée!

4.Opter pour des accessoires efficaces

Si vous l’ignoriez, il existe un tas d’accessoires «anti buée» vendus en magasin. Parmi eux, l’éponge double face avec un côté en microfibre et l’autre en peau de chamois. En deux-deux, voilà la buée disparue du pare-brise. Une autre astuce pour se débarrasser de l’humidité et de la buée consiste à utiliser un déshumidificateur. Cet objet est plus qu’efficace pour se débarrasser de la buée!

5.Faire confiance aux astuces de grand-mère

Enfin, il existe de nombreuses autres astuces pour se débarrasser de l’humidité dans sa voiture. Parmi elles, passer sur les vitres de votre voiture avec un chiffon humide sur lequel vous avez mis quelques gouttes de liquide vaisselle. Une autre astuce consiste à placer sur la planche de bord une chaussette remplie de litière pour chat. Cette dernière permettrait d’absorber la condensation et de vous débarrasser de la buée.

Fini de perdre du temps le matin!