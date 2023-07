Les Ardentes : une 16e édition plus propre, plus sûre et plus mémorable

Du 6 au 9 juillet, l’iconique Aya Nakamura, le très apprécié Hamza, l’unique Central Cee ou encore le controversé Travis Scott vont enflammer les scènes de l’un des plus célèbres festivals du pays: les Ardentes. Si l’édition 2022 en avait mis plein la vue aux 210.000 spectateurs, cette année le festival vise encore plus haut. Pour ses 18 ans d’existence et sa 16e édition, les Ardentes voit les choses en grand pour le plus grand plaisir des amateurs de musique urbaine.

Plus de mobilité

Conscient des défauts de la dernière édition, cette année, le festival améliore sa mobilité. Le nombre de bus TEC est 30% supérieur à l’an dernierpour permettre un service de navettes plus efficace. Il sera ainsi possible pour les festivaliers de se rendre directement devant le site des Ardentes, contrairement à l’édition précédente. Ces navettes «ONTOURS» feront des allers-retours quotidiens entre plusieurs villes belges et le festival. Ce système permettra d’éviter les bouchons monstres causés par les voitures s’approchant du festival.

Plus de propreté

Coté sanitaires, le festival s’améliore aussi. Ayant tenu compte des remarques des festivaliers, le système d’évacuation des eaux a été renforcé et le nombre de toilettes augmenté de 30%. Plus de poubelles seront aussi réparties sur le site. Les Ardentes misent également sur un meilleur tri des déchets. Cette année, en plus du tri sélectif, un tri des déchets organiques sera mis en place aux différents stands de nourriture du festival.

Plus de sécurité

Le festival optimise aussisa sécurité, annonçant une présence policière accrue à l’intérieur et aux alentours du site. Les contrôles à l’entrée seront, eux aussi, renforcés. Comme l’an dernier, le festival met l’accent sur le consentement, prenant la responsabilité de lutter au maximum contre tout type de harcèlement ou violence sexiste et sexuelle. En plus des deux «Safety Zone», une brigade SYNKA facilement identifiable se déplacera sur le site et pourra être interpellée par tout festivalier témoin ou victime d’un comportement inhabituel, de propos ou de gestes violents ou de non-respect du consentement. Il sera aussi possible de joindre cette brigade par GSM (0 800 20 301). Des départs groupés depuis le festival vers le camping seront également organisés toutes les heures à partir de 21h pour permettre un retour «safe» à sa tente.

Plus de praticité

Comme l’an dernier, le festival propose un système de bracelet «cashless» pour les paiements. Petite nouveauté: l’option auto pop-up. Pour éviter d’avoir à recharger constamment son bracelet via son GSM, le festival propose de paramétrer un seuil de rechargement, un montant de recharge et une limite à ne pas dépasser. Par exemple, il sera ainsi possible de programmer à l’avance que dès que son solde passe sous la barre des 10€, il soit rechargé automatiquement de 25€, en fixant la limite à ne pas dépasser à 150 € pour les quatre jours de festival. Le nouveau système très pratique offre un gain de temps considérable aux festivaliers. Les Ardentes met aussi en place un système de «lockers», des casiers où les spectateurs pourront déposer leurs effets personnels afin de ne pas être encombrés lors des concerts.

Plus de gros artistes

Soucieux de marquer sa majorité, le festival propose une programmation qui ravit les fans de rap. En têtes d’affiches, on retrouve des grands noms américains: Kendrick Lamar, Travis Scott, Playboi Carti ou encore Rae Sremmurd. Côté francophone, Aya Nakamura, Hamza ou Booba sont particulièrement attendus. Sans oublier DJ Snake, MAES, Central Cee, Green Montana… En plus des gros noms, les Ardentes donne la voix à des artistes prometteurs via son concours «La Draft des Ardentes». Jaffa, Lucvs, MHO et Roswein, les quatre jeunes belges gagnants de l’édition 2022 auront la chance de se produire sur la scène Wallifornia Stadium. Au total, ce sont plus de 150 artistes belges et internationauxqui vont se produire pendant toute la durée du festival. Une programmation (presque) parfaite qui renforce encore davantage la légitimité du festival et l’inscrit définitivement comme référence dans le monde dela musique urbaine. En clair, cette édition 2023 sous le signe du + s’annonce immanquable.

