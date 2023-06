Tickets de concert et de festival: attention aux fraudes

Le SPF Economie a ainsi reçu 141 à ce sujet en 2022 et s’attend à une nouvelle augmentation en 2023, indique-t-il vendredi, appelant à éviter d’acheter de tels tickets par des canaux de vente non officiels tels que des sites de revente, de faux sites internet ou les médias sociaux. Ces tickets s’avèrent en effet souvent faux ou copiés, ne sont pas livrés après paiement ou n’existent tout simplement pas.

Plus de signalements

En 2022, le SPF Economie a reçu 141 signalements pour un montant total déclaré de 13.141,76 euros. En 2023, 82 consommateurs ont déjà signalé des problèmes. Le SPF s’attend à beaucoup plus de signalements en 2023. «La saison des festivals vient en effet seulement de commencer et nous pouvons déjà parler d’une tendance à la hausse.» Il n’y avait eu que 36 signalements comptabilisés en 2021 (année marquée par la pandémie de coronavirus et son impact sur l’organisation d’événements, NDLR).