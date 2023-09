Une radio diffusant des chants de Noël 24h/24 vient d’être lancée: «C’est trop tôt!»

«I don’t want a lot for Christmas»… Et voilà, vous l’avez en tête pour le reste de la journée. Si vous faites partie des gens qui sont accros à Noël et qui en rêvent déjà, sachez que vous pouvez vous mettre dans l’ambiance dès maintenant grâce à Radio Exe. Cette radio du Devon, en Angleterre, vient de lancer son émission 100% Noël, trois mois avant la période des fêtes.