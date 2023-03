Plein de fun, peu de sommeil : New York renforce les liens d’amitié

Présenté par Native

I’ll be there for you! Depuis la sitcom Friends, New York est synonyme d’amitié. Surtout lorsqu’on parle d’amis qui acceptent tous vos projets farfelus sans rechigner. La city that never sleeps est donc la destination idéale pour renforcer encore plus ces liens. La ville ne doit pas son surnom à ses fameux musées ou aux banquiers de Wall Street, mais à ces journées sans fin que l’on ne peut vivre qu’avec de vrais amis.

Le Metropolitan Museum of Art abrite des œuvres d’art d’une valeur inestimable, l’Empire State Building est riche d’une histoire passionnante et Wall Street est un centre mondial de la finance, c’est vrai. Cependant, il nous arrive aussi de vouloir visiter une ville sans avoir à cocher une liste de lieux à voir absolument (désolé, Jeff Koons). Voilà pourquoi nous avons décidé de concocter un voyage sur le thème fun with friends. Après tout, nous avons bien droit à un peu de légèreté…

Aventure en plein air

Même si New York City est une gigantesque métropole, c’est aussi un énorme espace vert. Avec ses 430 hectares, Central Park offre à lui seul des possibilités infinies en termes d’amusement en plein air. Pour vivre une véritable aventure, il est tout de même préférable de prendre un ferry (réservation obligatoire!) qui vous amènera à la Governors Island, une île entre le Sud de Manhattan et Brooklyn où la circulation des voitures est interdite, et avec une vue imprenable sur la Statue de la Liberté. Cette ancienne base militaire, aujourd’hui un véritable paradis de verdure, est un large espace de récréation où l’on peut faire du minigolf, pique-niquer, se prélasser dans des hamacs géants ou encore faire du vélo à 4 roues. D’après nous, son atout maître est Slide Hill et ses quatre toboggans. Retrouvez l’enfant qui est en vous et faites monter l’adrénaline en descendant les 17 mètres du plus grand toboggan de New York. Vous voulez gâter encore plus votre âme d’enfant? Passez un jour à Fordham, au cœur du Bronx. Vous y trouverez deux incontournables pour les amoureux de la faune et de la flore: le Zoo du Bronx qui, avec plus de 750 animaux, est le plus grand zoo urbain américain, et le Jardin botanique de New York et son incroyable collection de plus d’un million (!) de plantes.

De la culture avec un twist

Librairies, Broadway, musées, mode… New York respire la culture. Mais la culture et le fun peuvent prendre de nombreuses formes, et certaines expériences se vivent mieux avec des amis. Coney Island est un bon point de départ. Si ce district situé sur la côte est surtout renommé pour son parc d’attractions, il a bien plus à offrir. Que diriez-vous d’un spectacle de cirque traditionnel comme en 1917, avec des artistes remarquables dont la «Prêtresse de la pyromancie»? Et ne pourrions-nous pas considérer que «The Cyclone», la montagne russe emblématique qui domine l’île depuis 1927, est également un patrimoine culturel? Après une après-midi passée à flâner parmi d’authentiques attractions foraines, et si votre budget ne vous permet pas d’aller voir les fameux Yankees…, allez supporter les Brooklyn Cyclones, une équipe de baseball de la minor league. Mettez-vous dans la peau d’un vrai new-yorkais et, un hot-dog à la main, rugissez avec les autres supporters devant le sport le plus typique des États-Unis.

Vos amis kiffent la culture mais ils n’ont pas envie de passer des heures au MoMA? Explorez une des nombreuses Art Fairs de New York. À la TEFAF et la NADA, notamment, vous pourrez admirer le travail d’une nouvelle génération de créateurs de la métropole. C’est le meilleur moyen de vivre l’art contemporain comme les locaux. Pour ceux qui trouvent tout cela toujours trop sérieux, il y a l’Interactive Color Factory, à Soho. Vous pourrez jouer avec plein de couleurs dans une piscine à balles bleu layette et sur une piste de danse dorée. Autre option: rire aux éclats en allant à l’EastVille Comedy Club. Les comédiennes Amy Schumer et Sarah Silverman y sont chez elles, ainsi que des talents émergents qui sont bien plus drôles que vos compagnons de voyage, c’est promis.

Nuits sans sommeil