Ce régime alimentaire vous permettra de perdre du poids ET de lutter contre la fatigue

Un régime anti-fatigue?

S’il n’existe pas un régime anti-fatigue, consommer des aliments riches en nutriments, en vitamines et en minéraux , qui vont être le carburant de votre corps, vous permettra de lutter contre la fatigue. Ce sont les experts de l’université d’Harvard qui le disent, vaincre la fatigue passe par une alimentation adaptée. Le tout: trouver un bon équilibre entre glucides, légumes, protéines et graisses saines .

Comment s’y prendre?

Vous pouvez par exemple opter pour le régime méditerranéen, rapportent nos confrères de Grazia. Celui-ci se compose sur les ingrédients d’origine végétale, et donc faible en matières grasses et en protéines animales. Vous mangerez donc beaucoup de fruits et légumes de saison, de féculents complets, de légumes secs, de poisson et surtout de poissons gras. Vous ferez aussi la part belle aux matières grasses apportées par les huiles végétales, notamment l’huile d’olive.