Cinq signes qui montrent que vous n’êtes pas disponible pour une histoire d’amour

Vous voyez autour de vous des couples et cela vous donne peut-être envie de, vous aussi, connaître l’amour avec un grand «A». Mais si vos relations passées se sont mal passées, est-ce que vous vous êtes posé la question du dénominateur commun à ces échecs ? Cela peut faire mal lorsqu’on le réalise mais ce dénominateur n’est autre que vous.

Pas de panique, on ne vous jette pas la pierre! En réalité vous n’êtes pas le (la) seul(e) dans ce cas. Vous est-il seulement arrivé de vous demander si vous étiez réellement prêt(e) à vivre une histoire d’amour ?

L’indisponibilité émotionnelle

Les personnes qui sont indisponibles émotionnellement ont tendance à «privilégier les liens occasionnels et à rester isolées, ce qui peut conduire à des ruptures dans les relations», explique le « Centre Psychologique Salé ». En conséquence, après avoir fréquenté une personne un certain temps vous avez l’impression d’être sur la même longueur d’onde. Cependant vous ressentez également qu’il y a «un truc qui cloche».

Comment savoir si je suis disponible émotionnellement?

1.Vous n’arrivez pas à communiquer

On le sait, la communication est la clé d’une relation stable. Si vous n’arrivez pas à vous confier sur vos sentiments, c’est un signe que vous êtes indisponible émotionnellement. Il se peut également que vous envoyez des « messages contradictoires »: dire que vous aimez passer du temps avec la personne pour ensuite revenir sur vos paroles. Mais en voulant « garder le contrôle », vous installez progressivement une barrière entre vous et votre partenaire qui n’est qu’un obstacle à une possible relation de couple.