La musique agirait comme un médicament pour soulager la douleur selon une étude

Pour arriver à cette conclusion, des chercheurs de l’université McGill de Montréal (Canada) ont sollicité 63 volontaires en bonne santé. Ils ont utilisé une sonde pour chauffer une partie de leur bras gauche, de manière à provoquer une sensation de brûlure semblable à celle d’une tasse de café chaude au contact de la peau. Les participants de l’étude, récemment parue dans la revue Frontiers in Pain Research, devaient, dans le même temps, écouter deux de leurs chansons préférées, un morceau relaxant, de la musique déstructurée et le bruit du silence. Et ce, pendant une durée de sept minutes.