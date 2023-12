Le nombre de suicides est-il vraiment plus élevé lors des fêtes de fin d’année?

Un taux de suicides moins élevé

Selon une étude de l’Annenberg School for Communicationde l’université de Pennsylvanie, en 2021, le nombre moyen de décès par suicide par jour aux États-Unis était moins important en janvier et en décembre. Ces deux mois faisaient même partie de ceux où le nombre de suicides était le plus bas. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, c’est au mois d’août que le nombre de suicides était le plus élevé.