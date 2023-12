Stressé par les fêtes? Adoptez la méthode danoise de l’«overskud»

On le sait, les Danois figurent parmi les personnes les plus heureuses du monde. Alors pourquoi ne pas s’inspirer de leur philosophie de vie pour passer des fêtes sereines?

Avoir de l’«overskud»

Un mot danois s’applique parfaitement à la période des fêtes de fin d’années: «overskud». On pourrait plus ou moinsle traduire par le mot «excès». «Dans un contexte économique, il signifie profit, mais dans le langage courant, il est utilisé pour désigner le fait d’avoir l’énergie, la volonté ou les ressources nécessaires pour s’attaquer à une tâche ou à un problème», explique CNN. Selon les thérapeutes danois, avoir de l’«overskud» serait une bonne chose car cela permettrait d’être satisfait et de se dépasser.