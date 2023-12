Voici les conseils d’une psychologue pour passer des fêtes sereines: «La déception est souvent à la hauteur des attentes»

Ce sont sans doute les fêtes les plus attendues de l’année, et pourtant… Elles cristallisent autant d’attentes que de craintes. Les fêtes de fin d’année sont synonymes de plaisir, de partage, et de convivialité, mais peuvent aussi rapidement tourner au vinaigre, à cause de l’actualité, d’un convive râleur, de questions trop pressantes (et même oppressantes), voire même du menu. Johanna Rozenblum, psychologue clinicienne et auteure de l’ouvrage «Déconditionnez-vous!», donne de précieux conseils pour éviter les conflits lors de cette soirée festive, ou tout du moins parvenir à y faire face.