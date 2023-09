Voici l’âge idéal pour se marier et éviter le divorce

En Belgique, la moyenne d’âge auquel les partenaires célibataires se marient pour la première fois est de 33,6 ans pour le premier conjoint et 31,3 ans pour le second pour l’année 2021, comme le rapporte l’office belge de statistique Statbel.

Concernant les divorces , et toujours selon Statbel , le nombre annuel est passé sous la barre des 20.000 en 2022: on compte 19.347 cas en Belgique, ce qui correspond à une diminution de 13,1% par rapport à la moyenne des divorce s de la période 2018-2021.

Un âge idéal?

Bien entendu le fait de se marier doit relever d’un choix personnel et relationnel, plutôt que d’être dicté par des normes ou des attentes extérieures. Mais d’après une étude de l’ONS, Office for National Statistics au Royaume-Uni, il y a un âge qui serait plus propice au mariage.

D’après l’étude de 2021, relayée par Metro Uk, si vous vous mariez entre 28 et 32 ans, vous aurez plus de chances de ne pas divorcer. En effet, ces couples seraient un peu plus matures et installés que les couples qui étaient plus jeunes lorsqu’ils se sont mariés. Bien entendu, les raisons qui mènent au divorce diffèrent d’une situation à l’autre, mais elles incluent souvent des problèmes de communication, des différences irréconciliables, des infidélités, des conflits financiers et des désaccords sur l’éducation des enfants.