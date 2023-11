Voici le secret pour être dans une relation qui fonctionne

La théorie triangulaire de l’amour, c’est quoi?

La théorie triangulaire de l’amour est une théorie psychologique proposée par le psychologue Robert J. Sternberg en 1986. Cette théorie vise à expliquer les différentes dimensions de l’amour et à les représenter sous forme d’un triangle, d’où son nom. En fait, on parle de trois piliers essentiels à toute relation: l’intimité, la passion et l’engagement.

L’intimité : Il s’agit de la proximité émotionnelle, de la chaleur et de l’affection partagée entre deux individus. L’intimité concerne le sentiment de connexion émotionnelle profonde entre les partenaires.

La passion : La passion se réfère à l’attirance physique et émotionnelle intense que l’on ressent pour une personne. Cela peut inclure le désir sexuel et l’excitation émotionnelle.

L’engagement : L’engagement se rapporte à la décision de s’engager dans une relation amoureuse à long terme. Cela implique la volonté de maintenir et de faire durer la relation, malgré les obstacles et les difficultés.

Difficile de composer sans l’un de ces piliers

Selon ce théoricien, s’il manque l’un de ces trois piliers, il sera difficile de faire fonctionner votre relation parce qu’elle sera déséquilibrée. Selon lui, il y a ce que l’on appelle «l’amour vide», soit un engagement sans intimité, ni passion, «l’amour romantique», une relation avec de la passion et de l’intimité, mais sans engagement, ou «l’amour fou», soit un amour avec passion et engagement, mais sans intimité.

En outre, il existe aussi «l’amour-amitié», qui intègre l’engagement et l’intimité, mais sans passion. La «sympathie», soit de l’intimité, sans passion ni engagement, et «l’engouement», qui ne concerne que la passion. Le but recherché, c’est l’amour complet, qui rassemble ces trois dimensions.

Une question d’équilibre

La psychologue spécialise des relations Janet Reibstein commente auprès de nos confrères de Glamour UK: «Ces trois marqueurs sont absolument importants pour une relation réussie. Si vous vivez une relation durable, vous traversez des périodes où l’une d’entre elles devient plus dominante que l’autre, et vous entrez et sortez de ces périodes. Le problème, c’est que les gens pensent que la relation doit être constante et régulière depuis le début, et ils abandonnent, ils commencent à conclure que les choses ne fonctionnent pas.»

Bien entendu, il est impossible de parvenir à maintenir un équilibre entre ces trois piliers quotidiennement, mais il faut travailler chaque jour pour les réunir. Et ce triangle évoluera au fur et à mesure du temps et de votre relation. Le tout, c’est toujours de faire attention à la communication pour tendre vers cet amour complet.

