Voici les exercices à faire après une journée assis au bureau

Pour contrer les effets négatifs de rester assis au bureau pendant de longues heures, il est recommandé d’adopter une routine d’exercices après le travail.

Mauvais pour la santé

Rester assis pendant de longues périodes au bureau peut avoir des conséquences néfastes sur notre santé physique et mentale. Cela peut affaiblir nos muscles, en particulier ceux du dos et des jambes et entraîner des problèmes de circulation sanguine, augmentant le risque de caillots et de troubles cardiovasculaires. Rester assis peut aussi contribuer à la prise de poids en ralentissant le métabolisme. Sans oublier quecela pourrait avoir des répercussions mentales telles que des troubles de l’humeur, du stress et de la fatigue mentale.

Cinq exercices à réaliser quotidiennement

Pour contrer ces effets, Dan Go, un coach sportif, propose une série d’exercices simples et efficaces à réaliser chaque jour.Ces mouvements visent à relâcher les tensions musculaires et à stimuler la circulation sanguine.

1.» L’étirement du canapé»: Placez-vous genoux par terre, dos à un canapé et posez un pied sur votre canapé et l’autre au sol. Ensuite, repliez votre jambe pour avoir le dos droit et le talon au plus proche de vos fesses. Voilà qui devrait soulager vos dos!

2.La «suspension passive»: Sur une barre de traction, suspendez-vous dans le vide pour étirer votre corps.

3.Les pompes de face: À l’aide d’un élastique de fitness bien fixé face à vous, tirez l’élastique à vos oreilles, puis relâchez doucement. Répétez le mouvement plusieurs fois, cela soulagera vos bras et votre dos.

4.L’étirement des mollets par les fentes: Placez un pied en avant, l’autre en arrière, en pliant légèrement le genou avant. Maintenez la position pour étirer les mollets, changez ensuite de jambe.

5.Marchez pour vous détendre et dégourdir les jambes.

En intégrant ces exercices à votre routine quotidienne, vous pouvez ainsi améliorer votre santé physique et mentale tout en favorisant votre bien-être général. À vous de jouer!

