Voici l’exercice idéal pour vivre longtemps, selon cet expert

Loin de nos métropoles où l’on se stresse avec un rythme infernal de métro-boulot-dodo, certaines régions plus reculées du monde ont d’autres priorités, comme par exemple augmenter leur espérance de vie. Ces régions s’appellent les «zones bleues», soit des zones où l’âge moyen de décès est plus élevé qu’ailleurs. On parle par exemple des îles Okinawa au Japon, des montagnes de Sardaigne, ou encore de la péninsule de Nicoya, au Costa Rica.

Le chercheur Dan Buettner s’est intéressé à ces régions et a parcouru le monde à la rencontre des doyens de l’humanité. Celui-ci livre tous ses secrets dans son documentaire «Live to 100: Secrets of the Blue Zones», qui est disponible sur Netflix. Dans son documentaire, le scientifique parle du travail de Gianni Pes, un chercheur au département de médecine expérimentale et clinique de l’université de Sassari en 1999.