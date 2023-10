Voici les musiques à écouter pour se motiver à faire du sport

Pas facile de persister dans la pratique d’un sport, surtout lorsqu’il s’agit de jongler entre le travail, la vie de couple et de famille, et les tâches quotidiennes. Il existe heureusement des astuces simples pour se motiver, et cela peut notamment passer par la musique, comme le révèle une nouvelle étude. Il suffit pour cela d’écouter les bons morceaux…

Etes-vous plutôt rock, rap, pop, ou électro? La question peut sembler anodine, ou carrément intrusive, et pourtant elle pourrait vous permettre de faire davantage de sport. C’est en tout cas ce que révèle une nouvelle étude menée par des chercheurs de Total Shape qui ont, grâce à un algorithme, créé une liste de chansons toutes plus motivantes les unes que les autres en se basant sur les succès les plus récents. L’idée? Tirer le meilleur parti de vos séances de sport, notamment de cardio, sans perdre une once de motivation – et même en se surpassant grâce aux sons qui se succèdent dans vos oreilles.

Accessible sur Spotify, cette liste rassemble actuellement vingt-et-un morceaux. Sur la plateforme, il est précisé que «les chercheurs de TotalShape.com ont élaboré la liste de lecture la plus adaptée à une séance d’entraînement cardio en se basant sur les charts mondiaux les plus récents. Elle est conçue pour aider à maintenir un rythme régulier et énergique de 120-135 BPM (battements par minute, ndlr), idéal pour une course en plein air ou une séance de gym avec une routine cardiovasculaire». On l’aura compris, avec ces musiques, impossible de ne pas devenir accro au sport, ou tout du moins de ne pas s’accrocher pour atteindre ses objectifs.

À lire aussi Back to routine : voici comment se (re)mettre au sport

«Los del Espacio» pour se motiver

Tout en haut du classement, on retrouve le morceau «Los del Espacio» que l’on doit aux chanteurs et rappeurs argentins Lit Killah, Tiago PZK, María Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, FMK, et Big One. Il est suivi par les chansons «Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53» de Bizarrap et Shakira, «One Kiss» de Calvin Harris et Dua Lipa, «El Merengue» de Manuel Turizo et Marshmello, «La Bachata» de Manuel Turizo, «Lay Low» de Tiësto, «Toca o Trompete» de Felipe Amorim, et «Seven» de Jungkook et Latto. Autant de musiques ultra entraînantes – exit les ballades – qui ne manqueront pas de vous motiver pendant vos séances sportives.

À lire aussi 10 raisons de te mettre au sport pendant tes études

«Ecouter de la musique réduit notre taux de cortisol, l’hormone du stress, et augmente notre taux de dopamine, l’hormone du bonheur, surtout lorsque nous aimons ce que nous entendons», a expliqué un porte-parole de Total Shape au Daily Mail. Et d’ajouter: «Nous avons également examiné le caractère dansant, énergique et stable des chansons, afin qu’elles soient suffisamment entraînantes et qu’elles ne comportent pas de pauses perturbatrices. Nous avons été surpris de constater que DJ Science, comme nous avons appelé l’algorithme, a produit une liste de lecture impeccable qui remplit parfaitement sa fonction, à savoir soutenir votre entraînement cardio».

À lire aussi Voici l’heure idéale pour faire du sport pour perdre du poids

Ce n’est pas la première fois que des recherches se penchent sur l’impact du quatrième art sur la motivation et l’efficacité dans le sport. L’an dernier, c’est le réseau de salles de sport PureGym qui révélait qu’écouter de la musique permettait d’améliorer les performances de 13% en moyenne chez les adeptes d’haltérophilie. Autre constat de l’étude, et non des moindres, la chanteuse britannique Dua Lipa s’est révélée être une alliée de poids pour celles et ceux qui souhaitaient gagner de la masse musculaire. C’est donc la deuxième fois que l’interprète de «Levitating» est citée dans un tel palmarès.