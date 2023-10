Vous préférez votre chambre ou votre salon? Voici ce que votre pièce préférée dit de votre personnalité

Tout a démarré suite à une question postée sur Twitter (X) par l’utilisatrice Samaria J Davis. Celle-ci a demandé à ses abonnés: «Êtes-vous plutôt des personnes qui restent naturellement dans leur salon ou dans leur chambre ?». Les réponses n’ont pas tardé et ont révélé que cette question est beaucoup moins anodine qu’elle n’y paraît.

Un indice sur notre enfance

Plusieurs personnes ont livré des témoignages sur leur enfance et à quel point celle-ci a jo ué un rôle important dans le choix du salon ou de la chambre : «Les gens qui choisissent le salon sont des gens qui ne détestent pas leur famille» ou encore «Si vous et vos frères et sœurs aviez l’habitude de vous disperser lorsque vous entendiez la voiture de votre père dehors, votre réponse sera dans votre chambre».

À lire aussi Un psychologue avertit: ce type d’amis est à bannir de votre vie

Caroline Plumer, thérapeute, a déclaré à Metro.uk: «Pour certains, leur chambre (s’ils avaient la chance de ne pas la partager) était peut-être le seul endroit où ils avaient une certaine paix ou intimité…»

Un besoin de confidentialité

Bien qu’ils soient parfois utilisés comme moyen d’échapper à la toxicité en grandissant, de nombreuses personnes vivant dans une chambre à coucher voient leur espace personnel comme un moyen d’échapper aux interactions sociales. Il s’agit souvent d’une chose pratique, car les conditions de vie modernes peuvent rendre quelque peu gênant le fait de partager des espaces avec des colocataires que vous ne connaissez pas bien. «J’ai l’impression que l’on ne devient une ‘personne de salon’ que lorsque l’on vit seul», a déclaré une personne sur Twitter.

«Avec l’augmentation des colocations, de nombreuses personnes découvrent que leur chambre est aussi leur salon et leur bureau; cela pourrait les amener à s’y sentir plus en sécurité, ou à l’inverse, plus frustrés», explique Caroline. «En particulier pour ceux qui trouvent épuisant d’être avec les autres, il est important de disposer d’un espace où s’évader. Pour certains, le salon est synonyme de divertissement et de socialisation et c’est ce dont ils ont besoin pour se sentir connectés aux autres.»

À lire aussi La marche et la nature, meilleures alliées du psy

Pour dormir

Parmi ceux qui font partie de la team #Salon, beaucoup ont cité le fait qu’ils ont besoin que leur chambre soit un espace entièrement défini pour dormir.«J’ai besoin d’une démarcation STRICTE entre le sommeil et le divertissement», a commenté une personne, tandis qu’une autre a ajouté: «Je vous conseille vivement de faire de votre chambre – ou au moins de votre lit – un endroit uniquement pour dormir. Vous serez étonné de voir à quel point le sommeil vous sera plus facile le soir, lorsque votre esprit associera automatiquement votre lit au sommeil». Si vous avez plutôt tendance à faire tout dans votre chambre (dormir et vous adonner à vos loisirs ou regarder la TV), peut-être devriez-vous essayer de séparer les deux pour voir comment cela impacte votre sommeil !

Un état dépressif

Si votre chambre est votre lieu préféré «par défaut» parce que vous avez du mal à quitter votre lit, il existe peut-être un problème sous-jacent. «Si je reste au lit toute la journée, je suis en pleine dépression», a témoigné une personne en réponse à la question de Samaria. «C’est mon endroit préféré quand je suis très triste.», a-t-elle achevé.Rebondissant là-dessus, un troisième utilisateur a déclaré: «Rester au lit toute la journée engendre la dépression. Sortez du lit et allez dehors!»

À lire aussi Physio-psycho-morphologie : Votre apparence physique en dit long sur vous

Comment savoir si vous avez un problème?

Pour Caroline, pour savoir si votre amour pour votre lit est un réel problème, vous devez vous pencher sur le ressenti que vous inspire votre lieu de vie en entier : «Tant que votre maison est dans l’ensemble un endroit. où vous vous sentez émotionnellement en sécurité et bien installé, tout va bien», explique Caroline.«Si ce n’est pas le cas, le plus important est de chercher pourquoi. Est-ce les gens avec qui vous vivez, l’espace lui-même ou vos propres angoisses?». Pour vous aider à vous sentir mieux chez vous, vous pouvez essayer de l’améliorer en y incorporant de nouvelles pièces ou objets qui vous font du bien ou, à l’extrême carrément déménager si le lieu ne vous convient pas.

«Que pouvez-vous introduire dans l’espace pour vous aider à vous sentir plus à l’aise – qu’il s’agisse de visuels, de sons, de parfums, etc.?» poursuit Caroline.» Si vous pensez que cela peut provenir de vos propres angoisses, cela vaut toujours la peine de consulter votre médecin généraliste ou de demander l’aide d’un professionnel.»