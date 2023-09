Un bébé naît avec des énormes biceps qui lui valent le surnom de «Mini Hulk»

La petite fille se prénomme Armani Milby et du haut de ses neuf mois, celle-ci possède déjà des biceps sacrément impressionnants. Le nouveau-né a dû être sorti par césarienne d’urgence à 33 semaines du ventre de sa mère peu de temps après que les médecins aient réalisé qu’elle souffrait d’une forme grave de lymphangiome.

Lymphan-quoi?

D’après l’Institut national de la santé, les lymphangiomes sont «des malformations rares et bénignes du système lymphatique qui peuvent survenir n’importe où sur la peau et les muqueuses». C’est cette maladie rare qui est responsable des bras, du buste et des jambes très enflés de la petite Armani. «Elle pèse presque trois fois le poids d’un bébé moyen à son âge.», a révélé le Lad Bible.

«J’étais dévastée»

Lorsque la mère a appris que sa future petite fille souffrait de cette maladie à 17 semaines de grossesse, elle a eu l’impression que le ciel lui tombait sur la tête : "Je n’avais jamais entendu parler de ce diagnostic auparavant et, honnêtement, j’ai fait des recherches et je n’ai pas vraiment aimé les résultats de certaines photos", a-t-elle déclaré. «Quand je l’ai découvert, pour être honnête, j’étais dévastée, j’avais le cœur brisé. Je ne comprenais pas ce qui s’était passé, ce qui n’allait pas, parce que j’avais deux autres bébés en bonne santé et je pleurais tous les jours. Chaque jour, je demandais à Dieu: ‘pourquoi?’» a-t-elle raconté avant de poursuivre. «Nous n’avons jamais envisagé un avortement, même si on nous en a parlé presque immédiatement après avoir découvert qu’il y avait des problèmes majeurs concernant notre bébé à naître, mais nous voulions juste savoir comment nous pourrions l’aider à sa naissance».

«Mon corps s’arrêtait»

La mère est revenue sur sa fin de grossesse très difficile: «Mon corps s’arrêtait. Quelque chose me disait qu’il était temps de la faire sortir. Je pesais presque 90 kilos et ma santé se détériorait vraiment. J’ai souffert tous les jours. Je ne dormais plus. J’étais extrêmement malade.», raconte-t-elle. «C’est pourquoi je leur ai demandé de la faire sortir à 33 semaines parce que mon corps s’arrêtait. Il devenait de plus en plus difficile chaque jour de vivre et de respirer…» a-t-elle déclaré. Les médecins donnaient « zéro pourcent de chance de survie » à Armani. «Ils ont dit qu’elle n’y survivrait pas et qu’elle ne pleurerait probablement pas en sortant» raconte la maman de 33 ans. Mais la petite fille en a décidé autrement.

Une histoire «magique»

«À la surprise générale, elle est sortie en pleurant et tout le monde dans la pièce était ému. Personne ne savait ce qui allait se passer. C’est une histoire magique!», a affirmé la mère d’Armani. La petite fille devra plus tard cette année subir une intervention chirurgicale afin d’extraire les «vaisseaux lymphatiques supplémentaires de son corps, ce qui l’aidera à rétrécir jusqu’à atteindre la taille correcte au cours des années à venir» précise Lad Bible.

En attendant, Chelsey, sa mère, a affirmé à Metro Uk: «Je l’appelle juste mon petit bébé spongieux. Elle va très bien. Elle a beaucoup de peau supplémentaire. Tout finira par disparaître et elle redeviendra un bébé d’apparence normale. Elle aura juste des cicatrices importantes dues aux opérations chirurgicales. Elle est heureuse. Elle ne pleure presque jamais, sauf si elle veut être tenue. Nous essayons de tout faire pour ce bébé et de lui offrir la meilleure vie possible. Elle est littéralement mon bébé miracle et nous l’aimons tellement!».