Amper zeven uur na lancering al 10 miljoen gebruikers geregistreerd op Twitter-alternatief Threads

Het platform is beschikbaar in honderd landen, onder meer het Verenigd Koninkrijk, maar is nog niet uitgerold in de Europese Unie. Threads moet een concurrent worden van microblogsite Twitter, het socialemediaplatform overgenomen door Elon Musk. Ondanks de vliegende start is het nieuwe sociale netwerk nog ver verwijderd van de meer dan 300 miljoen gebruikers op Twitter, datregelmatig onder vuur ligt van gebruikers na de overname van Musk. Het zag ook veel adverteerders verdwijnen.