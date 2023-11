BlizzCon 2023: videogames, liefde en cosplay

Op 3 en 4 november maakte BlizzCon zijn grote comeback in Anaheim. Onder de Californische zon verzamelden duizenden fans van World of Warcraft, Overwatch en Diablo om hun favoriete games te vieren. En Metro was erbij.

BlizzCon is als een groot familiefeest. Maar hier geen dronken racistische en seksistische oom. Alcohol is immers verboden op het evenement en respect en inclusie zijn de kernwaarden van BlizzCon. Dit resulteert in een conventie met een werkelijk unieke sfeer. Gedurende twee dagen overspoelden duizenden spelers en speelsters het Convention Center van Anaheim, een klein stadje op 40 minuten rijden van Los Angeles, waar buiten het Disney World park niet veel te beleven valt. Ze hadden minstens 299euro uitgegeven om deze grote bijeenkomst bij te wonen na vier jaar afwezigheid. Tijdens deze twee dagen volgden tienduizenden anderen BlizzCon via hun scherm, aangezien het evenement live werd uitgezonden op YouTube en Twitch.

Enorme decors, tatoeages en concert

Voor deze grote terugkeer had Blizzard flink uitgepakt met decoratie en activiteiten voor bezoekers. Elk hal was gewijd aan een universum. De eerste aan World of Warcraft, de volgende twee aan Overwatch en de laatste aan Diablo. Tussen de gigantische, ultra-gedetailleerde standbeelden konden fans de ontwikkelingsteams van hun favoriete spellen ontmoeten en posters laten signeren. Ze konden ook foto's nemen in majestueuze decors, een drankje drinken in een taverne geïnspireerd door het Heartstone-universum en zelfs tatoeages laten zetten. In elk van deze hallen waren honderden PC's geïnstalleerd zodat fans de nieuwigheden konden testen en ontdekken die tijdens het evenement waren aangekondigd. In de BlizzCon Arena, een gigantische zaal die normaal basketbalwedstrijden host, woonden bijna 10.000 mensen de openings- en sluitingsceremonies bij, evenals het hoogtepunt van de show: een kort concert van de K-popgroep Sserafim.

Het koninkrijk van Cosplay

Meer dan welke andere gameconventie dan ook is BlizzCon het koninkrijk van cosplay. In de gangen zijn duizenden fans verkleed en poseren ze graag voor fotosessies. Het niveau was indrukwekkend. Sommige cosplayers hadden honderden uren besteed aan het maken van hun kostuum.

Aan het einde van BlizzCon werden ongeveer twintig van hen in de bloemetjes gezettijdens de afsluitende avond, de 'Community Night'. Op het grote podium, voor bijna 10.000 mensen en gedurende meer dan een uur, konden ze hun cosplay presenteren. Tiffany Gordon, die haar tranen de vrije loop liet, won de prijs voor de beste cosplay van BlizzCon 2023 voor haar ongelooflijke kostuum van Lilith uit Diablo. Tijdens diezelfde avond was er zelfs een huwelijksaanzoek op het podium van een WoW-fankoppel. Er gebeurt vanalles op de BlizzCon!

De Overwatch wereldbeker

Hoewel het spel de laatste maanden aan populariteit heeft ingeboet, blijft Overwatch een sterke gemeenschap fans verzamelen. BlizzCon was dan ook het toneel voor de Overwatch World Cup. Gedurende twee dagen namen de acht beste teams ter wereld het tegen elkaar op. De grote finale ging tussen China en Saudi-Arabië. In een uitzinnige sfeer versloegen de Saudische spelers de Chinezen met 3-2. Finland completeerde het podium na Zuid-Korea te hebben verslagen in de kleine finale.

Nieuwe games

Blizzard profiteerde natuurlijk van BlizzCon om een reeks aankondigingen te doen. De Amerikaanse gigant kondigde onder andere Warcraft Rumble aan, een free-to-play mobiel spel beschikbaar op Android en iOS. Helaas kunnen Belgen het spel niet spelen, tenzij ze enkele kleine trucjes op internet volgen, vanwege de loot boxes. Bij Overwatch 2 werd de nieuwe held Mauga onthuld in een trailer. Speelbaar voor een paar dagen, zal deze "tank" officieel beschikbaar zijn bij de lancering van seizoen 8. Diablo IV werd vorige lente uitgebracht en veel fans verwachtten een belangrijke aankondiging. Hoewel de eerste uitbreiding, Vessel of Hatred, inderdaad werd aangekondigd, zal deze pas eind 2024 uitkomen en naast een visual, zijn er weinig details vrijgegeven. Blizzard zal volgende zomer meer informatie onthullen. Geduld dus!

World of Warcraft in de schijnwerpers

Aan het applaus te horen, waren het ongetwijfeld de aankondigingen rond World of Warcraft die het meeste reacties opwekten. Volgend jaar viert het spel zijn 20e verjaardag en Blizzard plant duidelijk om dit groots te vieren. Tijdens BlizzCon werden niet één, niet twee, maar drie uitbreidingen aangekondigd. ‘The Worldsoul Saga’ zal drie uitbreidingen bevatten die WoW-spelers de komende jaren zoet zullen houden. Het eerste hoofdstuk, ‘World of Warcraft: The War Within’, wordt volgend jaar uitgebracht. Het zal spelers meenemen naar het onbekende continent van Khaz Algar, terwijl een oude beschaving onder het oppervlak van de planeet oprijst. Vrij snel zullen de andere twee hoofdstukken (‘Midnight’ en ‘The Last Titan’) volgen en misschien het einde van World of Warcraft inluiden, hoewel de baas van Blizzard hoopt dat het spel nog twintig jaar mag meegaan.

