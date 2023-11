China onthult sciencefiction-plan om binnen twee jaar massaal mensachtige robots te produceren

De Chinese overheid heeft een gedurfd plan onthuld om tegen 2025 massaal geavanceerde mensachtige robots, «humanoïden», te produceren. De robots zullen volgens Beijing een «grotere doorbraak zijn dan smartphones en het internet en zullen de wereld opnieuw gaan vormgeven». Het is de bedoeling dat ze in de toekomst taken van mensen gaan overnemen, zoals fysiek zwaar werk.

Het ministerie van Industrie en Informatietechnologie in Beijing publiceerde vorige week een routekaart die het ontwikkelingstraject van humanoïden toont. Het gelooft dat tegen 2025 robots een geavanceerd niveau zullen hebben bereikt en in massaproductie worden genomen. Om op dat punt te komen kondigt de Chinese overheid aan jonge bedrijven te zullen gaan stimuleren in de ontwikkeling van de robots. Zo komen er speciale programma’s voor talentontwikkeling, industrienormen die de kwaliteit moeten garanderen en internationale samenwerkingen.

Flinke investeringen

Verschillende Chinese bedrijven hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van humanoïden. De Chinese startup Fourier Intelligence zegt tegen de Chinese krant South China Morning Post, dat het tegen het einde van dit jaar gaat beginnen met de massaproductie van zijn GR-1 humanoïde robot. Het bedrijf uit Shanghai streeft ernaar om in 2024 duizenden robots te leveren die vijf kilometer per uur kunnen bewegen en 50 kilo kunnen dragen.

Ook VS ontwikkelt geavanceerde robots

Ook in de Verenigde Staten zijn verschillende bedrijven bezig met de ontwikkeling van geavanceerde humanoïden. Agility Robots opent later dit jaar een speciale fabriek in de staat Oregon, waar het jaarlijks honderden robots wil bouwen die menselijke bewegingen kunnen nabootsen, zoals wandelen, hurken en pakketten dragen. De robot wordt momenteel getest door Amazon, om te zien of het kan worden gebruikt in de magazijnen van het bedrijf.

Ook Tesla ontwikkelt zijn eigen humanoïde robot genaamd Optimus, of Tesla Bot, zoals Elon Musk in 2021 onthulde. Het heeft echter nog een lange weg te gaan voordat het klaar is voor massaproductie, omdat Musk zei tijdens een Tesla AI Day-evenement in 2022 dat het de eerste keer was dat het prototype "zonder ondersteuning" liep toen het het podium opliep.

