Computerspelserie Zelda helpt Nintendo aan recordwinst

Ook verdiende Nintendo flink aan de zeer succesvolle Super Mario-film die eerder dit jaar in de bioscopen draaide. Daardoor namen de inkomsten uit royalties flink toe.

Productieproblemen opgelost

De operationele winst van het concern steeg in het afgelopen kwartaal tot 185 miljard yen, omgerekend 1,2 miljard euro. De omzet klom, van 307,5 miljard yen vorig jaar, tot 461 miljard yen. Vorig jaar verkocht Nintendo veel minder spelcomputers en games doordat het bedrijf last had van productieproblemen door tekorten aan onderdelen zoals chips.