Concurrentie voor ChatGPT? Google pakt uit met ‘Gemini’

Gemini is vanaf nu beschikbaar. De technologie, die in verschillende versies bestaat en gebruikt kan worden door grote datacentra maar ook in smartphones, zit onder meer in de nieuwste Pixel 8-smartphone van Google. Gebruikers die geluidsopnames maken met de Recorder-app op de telefoon kunnen Gemini bijvoorbeeld opdracht geven om een samenvatting te schrijven van de gesproken tekst. In chatprogramma’s kan de technologie antwoorden voorstellen. Dat begint met WhatsApp, maar later moeten ook andere apps worden toegevoegd.