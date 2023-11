Ontdek hoe Siri je leven makkelijker kan maken

Geloof het of niet, maar als je Siri regelmatig gebruikt, kan je een heleboel dagelijkse taken supermakkelijk maken.

Zet een timer of wekker

Dankzij Siri hoef je niet langer handmatig een timer of wekker zetten. Zeg «Hé Siri! Zet een wekker om 8 uur ’s ochtends», en voilà, je kan met een gerust hart gaan slapen.

Stuur berichtjes

Geen handen vrij om een berichtje te sturen naar iemand? Zeg «Hé Siri, stuur een berichtje naar persoon X om te zeggen dat ik later thuis zal zijn vanavond». Je kan Siri ook berichtjes laten versturen via WhatsApp of andere berichtenapps.